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مصر

وفد "خطة النواب" يلتقى قيادات صندوق النقد الدولى بالولايات المتحدة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:38 ص
جريدة الدستور
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استقبل الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط، وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة عدد من قيادات وزارة المالية والتخطيط.

والتقى الوفد مسئولي إدارة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى، لمناقشة القضايا المتعلقة بإعداد موازنة البرامج والأداء ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، بما فى ذلك أفضل الممارسات الدولية، وربط أهداف التنمية المستدامة بعملية إعداد الموازنة.

يرأس الوفد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وتشمل الزيارة أيضا العديد من اللقاءات، أهمها مقابلة المسئولين بصندوق النقد الدولي - قسم الشئون المالية ومن البنك الدولي ومكتب الإدارة والموازنة، ومكتب الموازنة التابع للكونجرس، وشراكة الموازنة الدولية، وشراكة الحكومة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، ومجلس شيوخ ولاية مريلاند: مكتب الموازنة والضرائب ومكتب الرئيس، وحكومة ولاية بنسلفانيا: إدارة الموازنة ومكتب حاكم الولاية.

ومن المقرر أن تستمر جولة الوفد حتى يوم ١٧ سبتمبر الجاري.

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