"جهاز العاشر من رمضان يعلن تنفيذ أعمال تطوير الطرق الرئيسية

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف علي جهاز خليج السويس، على المتابعة الدورية للمشروعات التي يجرى تنفيذها بالمدينة، وذلك في إطار تنفيذ خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير منظومة الطرق بالمدن الجديدة ورفع كفاءتها وتطويرها.



وأعلن " شاهين "، في تصريحات له، إنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال تطوير ميداني الكفراوي والرواد، وكذا أعمال تطوير التقاطعات بطريق أبوبكر الصديق بمركز المدينة.



وأوضح رئيس الجهاز، أن أعمال تطوير منظومة الطرق تشمل رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمحور الرئيسي، وتنفيذ أعمال الزراعة والإنارة وتوفير المياه بميادين الكفراوي والرواد بالمدينة، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفاتٍ إلى مسئولي الإدارات المختصة بجهاز المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في المواعيد المحددة.