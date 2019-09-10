براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة للعمل بإحدى شركات الصناعات الغذائية بالسويس، وذلك براتب يصل إلى 15 ألف جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مهندس كهرباء، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وذلك براتب يتراوح من 3500 إلى 4000 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 10 فني إنتاج، وتشغيل، على أن يكون المتقدم للوظيفة من حديثي التخرج، وألا يزيد عمره عن 27 سنة، وذلك براتب يتراوح من 1400 إلى 2000 جنيه.



كما تطلب الشركة، 5 سائق كلارك، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 40 سنة، وأن يكون لديه خبرة 3 سنوات، ورخصة قيادة معدات.



كما تتضمن الوظائف، مدير صيانة هندسية، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة، وأن يكون حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا، وأن يكون لديه خبرة 10 سنوات، وذلك براتب 15 ألف جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ووسيلة مواصلات.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01022191776، والتواصل مع المدير المسئول أحمد جودة، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية، توسعات عتاقة، السويس.