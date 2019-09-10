الأرصاد: طقس معتدل على جميع الأنحاء الفترة المقبلة

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، في تصريحات لـ"الدستور" عن اعتدال الحرارة الفترة المقبلة، حيث تتراوح ما بين 33 و34 درجة وعلى السواحل الشمالية ما بين 29 و30 درجة وتسجل على جنوب البلاد 39 درجة.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.