المجتمعات العمرانية تصدر تكليفات بسرعة تنفيذ المشروعات

أعلن المهندس شريف الشر بيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن أن وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نجحت في تنفيذ المشروعات السكنية في كافة المناطق والأحياء السكنية التي تتبع المدينة، وأن تنفيذ الخطة تجري على قدم وساق.



وقال رئيس الجهاز في تصريحات خاصة، إن فلسفة العمل في المدن الجديدة ستأخذ طابعًا خاص خلال الفترة المقبلة، وهي أن هذه المدن ستكون مصدرًا من مصادر الدخل ويأتي ذلك من أطروحات الأراضي الخدمية والتجارية وتخصيص الأراضي بالأمر المباشر وليست كما كانت مصدرا للاتفاق، مؤكدا أنها ستنفق على نفسها خلال الفترة المقبلة.



وأصدرت وزارة الإسكان، تكليفات جديدة، لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، منها: سرعة متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة، وبحث آليات جديدة للتعامل مع تنفيذ المشروعات بتلك المدن.