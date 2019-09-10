اعترافات عصابة سرقة المتاجر بالبساتين

إعترف تشكيل عصابي مكون من 3 مسجلين خطر أمام نيابة البساتين الجزئية بسرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل، واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة متاجر سابقة بذات الأسلوب.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بتكوين 4 أشخاص تشكيلًا عصابيًا، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب كسر القفل.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 3 من المتهمين حال استقلالهم سيارة "ملاكى مستأجرة".



وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميليهم سيئى النية "تاجر وصاحب محل خردة"، وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، الذى أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.