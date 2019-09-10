حبس سائق وتباع لحيازتهما 23 كيس أستروكس بالنهضة

أمرت نيابة السلام بحبس سائق وتباع لحيازتهما مخدر الأستروكس بمنطقة النهضة.



وكشفت التحريات، أن المتهمين هم " باسم ع " 24 سنة سائق، " محمد ف " 20 سنة تباع، وعثر بحوزتهما على 23 كيس أستروكس بغرض ترويجها والكسب الغير مشروع منها.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة معلومات لقسم شرطة السلام ثاني تفيد بقيام سائق وتباع بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني من القبض على المتهمين، وبحوزتهم 23 كيس إستروكس قبل ترويجهم علي عملائهم بدائرة القسم، و366 جنيه من متحصلات تجارتهم، وهاتفي محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.