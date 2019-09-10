استعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بسائق قتلته زوجته بالعمرانية

أمرت النيابة العامة بالعمرانية بسرعة إعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بتشريح جثمان سائق قتل على يد زوجته فى منطقة العمرانية، بسبب خلافات زوجية بينهما، وإعداد تقريرا حول أداة الجريمة "السكين" التى استخدمتها الزوجة المتهمة فى تسديد طعنة نافذة لزوجها؛ مما أسفر عن وفاته.



وكشفت التحقيقات أن المجنى عليه "أ.س" سائق فى العقد الثالث من العمر، اعتاد التشاجر مع زوجته المتهمة "و.ع"، بسبب سوء سلوكها وتعاملها معه بشكل سيئ، وأن المتهمة تشاجرت مع زوجها قبل أيام من ارتكاب الجريمة بسبب تأخره خارج المنزل، وسهره مع أصدقائه طوال الليل، وظلت نفوسهما مشحونة.



وتابعت التحقيقات: يوم الوقعة عاد الزوج من عمله ونشبت بينه وبين زوجته مشاجرة، دفعت الزوجة إلى إحضار سكين من المطبخ وطعنت بها زوجها مما أسفر عن وفاته، وتركته غارقًا فى دمائه وغادرت المنزل.



وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة المجنى عليه، داخل منزله فى العمرانية، وتبين من التحريات أن زوجته وراء الواقعة، فخرجت قوة أمنية تمكنت من القبض عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.