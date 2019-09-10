حبس عاطل لحيازته أسلحة بيضاء وخرطوش بالمرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته أسلحة بيضاء وخرطوش بغرض استعراض البلطجة في أحد الأفراح بمنطقة المرج.



وكشفت التحريات أن المتهم هو "محسن. م" 23 سنة، عاطل، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض استعراض البلطجة في أحد الأفراح الشعبية بمنطقة المرج.



وكانت بداية الواقعة أثناء مرور دورية أمنية لتفقد الأحوال الأمنية تمكنوا من ضبط "محسن. م" 23 سنة، عاطل، وبحوزته عدد 2 سلاح أبيض "مطواة، كزلك" و2 فرد خرطوش، وبسؤاله أقر بامتلاكه للمضبوطات بغرض استعراض البلطجة في أحد الأفراح الشعبية بمنطقة المرج دائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.