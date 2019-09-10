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مصر

"جهاز السادات": فوز 50 متقدمًا للحصول على تراخيص السرفيس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:27 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، أن نتيجة القرعة العلنية للحصول على تراخيص سيارات السرفيس أسفرت عن فوز 50 متقدمًا، فضلًا عن سحب 10 أسماء أخرى جراء القرعة.

وأوضح " غنيم"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن عدد المتقدمين بلغ نحو 333 طلبًا للحصول عل ترخيص سرفيس لسيارات الـ7 راكب صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي، موضحًا أنه تم التنسيق مع مجلس أمناء مدينة السادات وديوان محافظة المنوفية على إجراء ترخيص لسيارات السرفيس تكون بديلة للسيارات الربع نقل ذات الكابنة الواحدة التي تنقل المواطنين.

جدير بالذكر، إنه سيتم إحلال السيارات القديمة بالسيارات السرفيس الحديثة؛ طبقًا للخطة الدولة لإحلال السيارات طبقًا لبرنامج الحكومة؛ إلا أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، حيث سيتم توفير وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

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