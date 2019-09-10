صدور النسخة العربية لكتاب "فلسفة نهرو السياسية"

عن دار سؤال للنشر والتوزيع٬ صدرت حديثًا الطبعة العربية لكتاب "فلسفة نهرو السياسية" من تأليف "م. ن. داس"٬ ونقله للعربية المترجم: محمد أمين عبدالله.



ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب:"يمثل "نهرو" فصلًا بالغ الأهمية في تاريخ الهند الحديث٬ وهو فصل يمتزج بروح الهند وتراثها وثورتها علي البريطانيين، وهو من الشخصيات التاريخية النادرة التي تجمع بين الزعامة السياسية المستنيرة والثقافة العلمية الواسعة العميقة المتعددة الجوانب٬ وبين مطالب السياسة في عالم اليوم والقيم الأخلاقية والروحية.



وقد تكونت عقلية "نهرو" وفلسفته السياسيتين من خلال احتكاكه بجماهير الهند، ومن خلال المظاهرات والعصيان وحملات المقاومة السلبية ضد السلطة البريطانية، ومن خلال تردده علي السجون والمعتقلات٬ ومن خلال قراءاته٬ ثم أخيرًا من خلال زمالته للمهاتما "جاندي" الأب الروحي لثورة الهند، تلك الزمالة التي رغم ما يتخللها من تناقض بين عقليتي الرجلين ونظرتهما إلي الحياة وأساليبهما لتحقيق الثورة والتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي٬ قد صهرت الهنود وبددت اليأس والخوف من نفوسهم وهيأتهم للثورة.



وفلسفة نهرو تنبع من مصدرين٬ من الماركسية بنظرتها العلمية للأشياء٬ ومن البوذية بصوفيتها وبساطتها وإنسانيتها البدائية٬ ومن المزج الواعي بين الفكر والعمل٬ والروح والمادة٬ والحلم والواقع.