طارق سليمان: أقنعت الشناوى برفض النصر السعودى

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إنه ساهم في إقناع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر بالبقاء في النادي وعدم الرحيل للنصر السعودي.



وأوضح طارق سليمان، في تصريحات تلفزيونية، أنه نصح الشناوي بالبقاء في الأهلي لأن الأجواء تساعده على النجاح، وهو ما اقتنع به اللاعب ورفض الرحيل للنصر السعودي، الذي طلب الحصول على خدماته بشكل رسمي.



وكشف مدرب حراس الأهلي السابق أن، المدير الفني الحالي رينيه فايلر هو السبب في رحيله عن النادي بتمسكه باستقدام مدرب حراس أجنبي.



وتابع: "إدارة النادي ضغطت من أجل استمراري بعد النجاحات التي حققتها مع الحراس بالفترة الماضية ولقناعتهم بدوري، لكن فايلر تمسك بمدرب حراس أجنبي وهو ما انصاعت له الإدارة في النهاية وتقرر رحيلي وهذا الأمر معتاد وطبيعي في كرة القدم".



وأضاف: "الانتقادات التي وجهت لي شخصية وجزء كبير منها ينم عن جهل بتدريبات حراس المرمى، كما أن الإشادة بالشناوي وإرجاع ارتفاع مستواه لوجوده مع المنتخب كانت موجهة ضدي أيضا وهدفها التقليل من عملي".



وواصل: "لم يتحدث معي أي من مسؤولي اتحاد الكرة بشأن عملي بالمنتخب الأول، والفرصة متاحة للجميع بلا شك وهناك من يستحقون الفرصة بالإضافة إلي، مثل سعفان الصغير ومصطفى كمال".



وأتم: "إدارة الأهلي لا تتأثر بمواقع التواصل الاجتماعي، فالانتقادات كانت كبيرة ضد لاسارتي بعد الهزيمة من صن داونز لكن النادي تمسك به وقتها، لأن الإطاحة به كانت ستؤدي لخسارة الدوري أيضا وفي النهاية رحل بعد الخروج من الكأس".