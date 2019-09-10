محمود علاء يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير

نفى محمود علاء مدافع الزمالك المصري، تعرضه لحادث سير بسيارته هو وشقيقه أحمد، كما تردد في الساعات الماضية.



وأكد مدافع الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي أنه بخير وموجود بمنزله، مشيرًا إلى أن ما تردد لا صحة له على الإطلاق.



وترددت خلال الساعات الماضية، شائعات عن تعرض اللاعب وشقيقه لحادث بسيارته، نتج عنه إصابة شقيقه بينما خرج محمود علاء سليمًا.



وتوج محمود علاء، بكأس مصر مع الزمالك، خلال الساعات الماضية، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.



وكان الزمالك قد حقق لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والمرة السابعة والعشرون في تاريخه، أمس الأحد، بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة.