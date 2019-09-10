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حوادث

اليوم.. محاكمة 304 متهمين فى محاولة اغتيال النائب العام المساعد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:24 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تنظر المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 304 متهمين بالانتماء لحركة حسم الإرهابية والمتهم فيها عدد من قيادات جماعة الاخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال 304 متهمًا في اتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية، واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.

وتضم القضية 17 عملية إرهابية، واعترف بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيًا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

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