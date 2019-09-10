بن سبعينى سعيد بالفوز على بنين: حققنا الثأر وودعنا حليش

أبدى رامي بن سبعيني مدافع منتخب الجزائر ونادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على ضيفه البنيني، بهدف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت بينهما، اليوم الإثنين، على ملعب 5 يوليو والتي انتهت بنتيجة 1-0.



وحسم المنتخب الجزائري المباراة لصالحه بهدف في الدقيقة 72 سجله لاعب موناكو إسلام سليماني.



وأضاف: "المباراة كانت فرصة للاحتفال بتتويجنا بكأس الأمم الإفريقية مع أنصار المنتخب، وتوديع زميلنا رفيق حليش بعد مشوار مشرف مع المحاربين".



وأتم "اللقاء كان فرصة أيضا للثأر من منتخب بنين الذي سبق له الفوز علينا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية الماضية على أرضية ميدانه بهدف دون رد".