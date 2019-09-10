جنش: شيكابالا أسعدنى.. وتفاوضت مع كهربا ليلعب للزمالك

وجه محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الزمالك، الشكر لزملائه وللجهاز الفني والإداري ولجمهور الأبيض على دعمهم الكبير له عقب الفوز بلقب كأس مصر، مؤكدًا أن هذا هو مكسبه الحقيقي من كرة القدم.



وأكد جنش، في تصريحات تلفزيونية أن هتاف الجمهور له يمثل شيئًا كبيرًا له، معتذرًا عن عدم حضوره مباراة النهائي لأن حركته أصبحت صعبة.



وأشار جنش، إلى أنه شاهد مقطع فيديو لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" وهو يحتفل بقميصه، وشعر وقتها أن تعبه لم يذهب هدرًا وارتفعت روحه المعنوية.



وكشف حارس الزمالك، عن حقيقة تصريحات رئيس الزمالك ضده، مؤكدًا أن التصريحات يتم تحريفها، وأن مرتضى منصور يعامله مثل نجليه أمير وأحمد، كما أنهما تحدثا معه للاطمئنان على تعافيه.



وعلق جنش، على قيامه بالتفاوض مع بعض اللاعبين للانضمام إلى الزمالك، موضحًا أن ذلك واجب عليه لأنه لولا الزمالك لما حصد كل هذه الإنجازات، وأنه تفاوض مع كهربا ليلعب للزمالك، لكن حاليًا لا يستطيع الحديث معه في المشكلة رغم التواصل بينهما.



واختتم حارس الزمالك تصريحاته، قائلًا "أتواصل دائمًا مع الثنائي محمد عواد وأبو جبل وسوف أحضر تدريب الفريق للاحتفال معهما بلقب كأس مصر، ومن المهم أن نشعر بقيمة قميص الزمالك، بصرف النظر عن صاحب الدور الأساسي في حراسة المرمى".



وكان الزمالك قد حقق لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، الأحد، بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة.