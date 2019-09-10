فتاة تتهم زوجها بكسر ذراعها وسرقة مصوغاتها بالمرج

تقدمت فتاة عشرينية لقسم شرطة المرج لتحرير محضر رقم 5512 لسنة 2019 ضد زوجها "أيمن هاشم" 30 سنة، تتهمه فيه بالتعدى عليها بالضرب المبرح وكسر ذراعها الأيمن، وطردها من شقة الزوجية بعد سرقة مصوغاتها الذهبية.



وقالت "مشيرة م" 27 سنة، في أقوالها بالمحضر إنها متزوجة منذ أربع شهور فقط، ومنذ زواجها وزوجها يسعى بكل الطرق لإقناعها ببيع مصوغاتها الذهبية لتجهيز شقيقته للزواج، لكنها رفضت، فنشبت بينهما مشاجرات كثيرة وتحملته حتى لا تحمل لقب مطلقة وهى في بداية حياتها الزوجية، لكن زوجها لم ييأس في الحصول على المصوغات منها حتى تمكن من أخذها منها عنوة بعد ما ضربها "علقة موت" وتسبب في كسر ذراعها.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من سيدة تتهم زوجها بالتعدى عليها بالضرب وكسر ذراعها الأيمن وحرر المحضر اللازم وجارى ضبط المتهم.