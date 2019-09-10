وكيل جورجينيو يحسم مصيره مع تشيلسى

حسم جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو، لاعب خط وسط تشيلسي، مصير اللاعب مع البلوز، بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي، خاصًة بعد رحيل المدير الفني ماوريسيو ساري.



وقال سانتوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "تشيلسي جورجينيو لديه عقد طويل مع البلوز، ويريد الاستمرار معهم لمدة 4 سنوات أخرى على الأقل".



وأضاف "نابولي": لقد تلقوا خسارة صعبة أمام يوفنتوس، لكني أعتقد أنهم سيكونون أقوى من الموسم الماضي.



وانضم جورجينيو إلى تشيلسي قادمًا من نابولي الصيف الماضي، وشغل مقعدًا أساسيًا في تشكيل البلوز، تحت قيادة مدربه السابق ماوريسيو ساري.



وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرًا، أن ساري حاول ضم جورجينيو لصفوف يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.