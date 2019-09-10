توتنهام يحدد بديل إريكسن

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن وجود اهتمام لدى توتنهام، بضم بلاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن توتنهام يضع لاعب خط الوسط، دوني فان دي بيك، صاحب الـ22 عاما ضمن أهدافه، ليكون بديلا لكريستيان إريكسن، والذي سينتهي عقده مع السبيرز في يونيو المقبل.



وكان فان دي بيك، أحد أهداف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وأكدت التقارير أن اللاعب أبرم اتفاقا مع الميرنجي لكن الصفقة لم تتم.



وفضل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، العمل حتى اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، لضم هدفه الأول مواطنه بول بوجبا من مانشستر يونايتد، ولكن الأمور لم تنته كما خُطط لها.



وسيكون إريكسن حلا جاهزا لتدعيم خط وسط ريال مدريد الصيف المقبل، حيث ستكون صفقة مميزة على الجانب الفني والمادي، إذ سينضم في صفقة انتقال حر، حال قرر زيدان التعاقد معه.