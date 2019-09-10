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رياضة

ديشامب: منتخب فرنسا لم يتأثر بغياب مبابى

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:02 ص
جريدة الدستور
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أشاد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بالخط الهجومي للفريق قبل مواجهة أندورا، اليوم الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية.

وقال "ديشامب" في تصريحات عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "خط هجوم المنتخب يؤدي بشكل رائع حتى بدون كيليان مبابي، فالأداء الجماعي لم يتأثر بغيابه، وخلقنا فرصًا عديدة في مباراة ألبانيا".

وأشاد مدرب الديوك بالمهاجم الشاب كينجسلي كومان، مشيرًا إلى أنه يتميز بالتحركات الجيدة سواء على الأطراف أو في عمق دفاع المنافسين، ومضيفًا "كومان عنصر مهم للغاية وسيكون له دور مهم".

وشدد ديديه ديشامب، على أنه لا غنى عن المهاجم المخضرم أوليفيه جيرو، قائلًا: "إنه نوعية مختلفة من المهاجمين، فهو يجيد فتح المساحات لزملائه، كما أنه سجل 4 أهداف في آخر 5 مباريات".

ويغيب كيليان مبابي عن معسكر منتخب فرنسا للشهر الجاري؛ بسبب إصابة عضلية.

في سياق متصل، رفض ديشامب التقليل من شأن منتخب أندورا، مؤكدًا أنها مباراة مثل أي لقاء في التصفيات، ولابد أن يتسم اللاعبون بالجدية والتركيز رغم أفضلية اللعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا والفوز بنتيجة كبيرة في المباراة الأولى بملعب أندورا.

ولفت المدير الفني لمنتخب فرنسا، إلى أن خطة أندورا تغيرت كثيرا عن المواجهة الأولى في العام الماضي، موضحًا أن المنافس بات يعتمد على 4 مدافعين، بينما كان يركز على 5 مدافعين في بداية مشواره بالتصفيات.

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