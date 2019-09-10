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عالم

تقرير: الإرهاب والعزوف يهددان الانتخابات الرئاسية التونسية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:53 ص
جريدة الدستور
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توقع تقرير دولي، نشر الاثنين، إمكانية تسجيل عزوف انتخابي خلال الاستحقاق الرئاسي المرتقب في تونس الأحد المقبل، بسبب ما أسماه "زيادة حالة ضبابية التوجهات والبرامج السياسية لعدد كبير من المرشحين وتقارب حظوظ غالبيتهم شعبيًا ومحدودية الاستعداد الذهني لاستيعاب الانتخابات المبكرة وتمييز المرشح الأنسب في ظل زيادة مؤشر عدم الثقة بالسياسيين وتردي الأوضاع المعيشية".

وجاء في التقرير الذي نشره مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية حول الانتخابات في تونس، أن التنافس الانتخابي يسير في سياق ديمقراطي غير مسبوق عربيًا لكنه يجرى في مناخ اجتماعي متوتر.

واعتبر التقرير أن حالة الاستقطاب السياسي التي تدفع إليها حالة التشتت في نوايا التصويت قد تنتج حالة من الإرباك في الشارع السياسي ما قد ترفع درجة المخاوف إزاء احتمالات زيادة استغلال جهات تخريبية للحراك السياسي من أجل القيام بعمليات عنف أو تطرف قد تصل إلى درجة أعمال إرهابية لإفساد المسار الديمقراطي.

وأكد التقرير أن التهديدات الإرهابية، قد تطال مناطق داخلية وحدودية أو مرافق حيوية في البلاد بين شهري سبتمبر وأكتوبر، وهي فترة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وقال التقرير إنه على الرغم من يقظة أجهزة الأمن التونسية وتمديد حالة الطوارئ تبقى تهديدات الإرهاب جدية، محذرا من زيادة مساعي التنظيمات أو الخلايا الإرهابية في الداخل أو المتسللة من الخارج خاصة من الحدود التونسية الليبية أو الجزائرية.

وأكد التقرير، أنه على الرغم من تحسن مؤشر الأمن الذي أسهم في تعزز قطاعات اقتصادية أساسية انتعشت من خلالها إيرادات الدولة إلا أن مؤشر خطر الإرهاب يبقى مرتفعًا حيث تضاعف منذ 2006 إلى اليوم أكثر من أربع مرات من 0.92 إلى 4.09 في 2019.

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