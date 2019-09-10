اليوم.. عرض الفيلم الكورى "Parasite" بنادى سينما دِكّة

ينظم نادي سينما دِكّة أضِف بالمقطم٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ عرض للفيلم الروائي الطويل "Parasite" للمخرج جون هو بونج. الفيلم إنتاج كوريا الجنوبية 2019. ناطق بالكورية ومترجم للعربية، وتبلغ مدة العرض 132 دقيقة.



يتناول الفيلم فكرة العبث وهو فعل ليس فيه فائدة، أو هكذا يٌوصف، وفي الحياة تحدث الكثير من الأفعال التي لا تتحقق منها فائدة في حينها، ربما لا تتحقق منها فائدة مطلقا وربما أيضا تكون أفعال مغيرة للحياة مع الوقت.



يعقب عرض الفيلم نقاش مع المخرج والمؤلف محمود عبدالسلام٬ من أفلامه "شرنقة" وهو فيلم روائي قصير إنتاج مدرسة سينما الجزويت لعام 2016 عرض بركن الأفلام القصيرة بمهرجان مالمو للفيلم العربي، "نبيذ الوداع" فيلم روائي قصير إنتاج مستقل لعام 2016، "أحد أبناء القمر" مشروع التخرج من ورشة مدرسة سينما الجزويت والفيلم روائي قصير إنتاج مدرسة سينما الجزويت لعام 2017.