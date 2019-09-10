السودان.. لجنة إعداد تصور هيكل مفوضية السلام تنهى اجتماعاتها

عقدت اللجنة المعنية برفع تصور لهيكلة مفوضية السلام اجتماعها الأخير بالقصر الجمهوري، وتداولت اللجنة التصور الذي من شأنه أن يساعد مجلس السيادة على إصدار المرسوم الدستوري بإنشاء المفوضية وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.



وأوضح عضو مجلس السيادة، صديق تاور، أن الخبراء السودانيين المكلفين بأداء هذه المهمة أنجزوا تصورهم النهائي بعد تداول طويل، مضيفا بأنهم أدوا هذه المهمة تطوعا من منطلق أهمية السلام للبلاد والتزامهم الوطني تجاه استقرار السودان.



وأوضح تاور أن اللجنة مكونة من عدد من الخبراء السودانيين من معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم ومعهد السلام بجامعة بحري وأساتذة قانون وخبراء في فض النزاعات، معلنا أن اللجنة سترفع تصورها النهائي لمجلس السيادة خلال هذا الأسبوع.



من جهة أخرى، عقد وفد مجلس السيادة بقيادة عضو المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو اجتماعا تمهيدا مشتركا مع الحركات المسلحة بحضور رئيس دولة جنوب السودان الرئيس سلفاكير ميارديت بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا.



وقال دقلو لدى مخاطبته الاجتماع "أتينا بقلب مفتوح لتحقيق السلام" مجددا رغبة الحكومة في الوصول لسلام شامل وعادل بأسرع وقت.



من جانبه أوضح رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس أن الجبهة تسعى لسلام يخاطب قضايا ملايين النازحين واللاجئين وضحايا الحروب.



إلى ذلك دعا سلفاكير الحركات المسلحة إلى توحيد الهدف طالما أن الغاية واحدة وهي السلام.



وكان قد وصل إلى جوبا الاثنين وفد من مجلس السيادة يرأسه دقلو للقاء زعماء عدد من الحركات المسلحة من أجل التمهيد لانطلاق مفاوضات السلام فى السودان.