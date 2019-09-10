الدعاية تثير الجدل في رئاسيات تونس

على الطريق الرئيسي المؤدي إلى شارع الحبيب بورقيبة الأشهر، يطل المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي بلافتة اتشحت باللون الأحمر المميز لعلم تونس، مع شعار "الفايدة في الفعل"، في إشارة إلى أن المرشح يراهن على ما سينجزه إذا تولى الرئاسة.



وقالت الكاتبة التونسية وفاء الهمامي لموقع سكاي نيوز عربية، إن الشعار يعد "أبلغ رد على الانتقادات التي وجهت إلى الزبيدي بأنه غير فعال في التواصل والأساليب الخطابية للتعبير عن برنامجه"، لكنها أيضًا أشارت إلى أن الشعار لا يتخطى الأسلوب التقليدي.



كما استخدم الزبيدي شعار "الوفاء للوطن" على بعض لافتاته، وهو بحسب المحلل السياسي خالد عبيد، محاولة لترسيخ صورة لدى التونسيين بأنه ظل وفيا للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حتى آخر لحظة، وهو آخر مسؤول اجتمع به السبسي قبل وفاته.



واختار رئيس الوزراء المرشح عن حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، أن يظهر بنظرة حادة وخلفه منظر من أرض زراعية مع شعار "تونس أقوى"، في تركيبة دعائية أثارت انتقادات بسبب وضعية تصوير الشاهد التي قال البعض إنها تشبه أحد أفلام الرعب، بحسب الهمامي التي لفتت إلى أن الشعار يظل قويًا رغم وضعية التصوير "غير الموفقة التي لم تراع التأثير العكسي لهذه النظرة الحادة في ذهن المتلقي".



لكن عبيد، اعتبر أن "تونس أقوى" هو رد على اتهامات للشاهد بأنه غدر بالسبسي، وقام بالتحالف مع حركة النهضة الإخوانية.



وقال عبيد إن، الشاهد يريد تعويض صورته التي اهتزت بسبب التحالف مع النهضة، بالقول إن "لديه شخصية قوية وليس لعبة في يد الحركة".



واختار مهدي جمعة، الذي يمثل حزب البديل التونسي في السباق الرئاسي، شعار "مستقبل تونس" ليكون عنوان لافتاته الانتخابية التي روعي فيها لوني العلم التونسي الأحمر والأبيض، متمسكا بالأسلوب "الكلاسيكي" في الدعاية، بحسب الهمامي.