حبس شخصين لاتهامهما بترويج خمور مجهولة المصدر بمدينة نصر

قررت النيابة العامة، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لترويجهما خمور مجهولة المصدر بمدينة نصر.



وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه، أثناء قيام ضباط إدارة حماية الآداب بفحص محلات الخمور الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول تمكنوا من ضبط المسئول عن محل خمور الكائن بشارع أحمد الزمر وعامل بذات المحل لقيامهما ببيع الخمور والمشروبات الكحولية دون تصريح من الجهات المختصة وحيازتهما كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر والمنسوبة لماركات محلية وعالمية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر داخل المحل على ١٨٠ زجاجة خمور ماركات مختلفة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.