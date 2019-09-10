فولفيفى" مؤشر جديد يقيس تأثير تغريدات ترامب على أسواق المال

توصل المحللون في "جيه بي مورجان" إلى قياس كمي لأثر تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يتعلق بسوق أسعار الفائدة الأمريكية على الأقل، حيث يعرف المتعاملون أنه عندما يغرد الرئيس دونالد ترامب فإن بوسعه أن يهز أسواق المال، وبطرق تستعصي على التنبؤ غالبًا.



ويحلل مؤشر جيه.بي مورجان الجديد المسمى "فولفيفي" - في إيماءة إلى كلمة "كوفيفي" الغامضة التي نحتها ترامب في تغريدة غير مكتملة في 2017-عينة متداولة من التغريدات الحديثة للتوصل إلى حجم تأثير تعليقات الرئيس على التقلبات.



وقال المحلل منير سالم في مذكرة، الجمعة الماضي، إن تغريدات ترامب التي مالت في الأشهر الأخيرة صوب مسائل حساسة للسوق مثل التجارة والسياسة النقدية أصبحت تحرك أسواق الفائدة الأمريكية على نحو متزايد، بحسب رويترز.



وفي التقرير الواقع في أكثر من 4 آلاف كلمة، يستخدم محللو جيه.بي مورجان تقنيات تعلم الآلة ونموذجهم الخاص للتقلبات ليوضحوا كيف أن رسائل الرئيس التي لا تتجاوز 280 حرفًا رفعت توقعات المستثمرين لتحركات سوق أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.



وفي حين أن اتجاه تحركات الأسعار وديمومتها قد يكون غير أكيد، فإن تغريدات ترامب عادة ما توقد شرارة رد فعل حاد في شتى فئات الأصول.



وقال المحللون، إن المؤشر يستطيع شرح جزء قابل للقياس من التغيرات في توقعات السوق للحركة المرجحة في أسعار الفائدة، لا سيما أسعار الأجلين القصيرين: أجل عامين، وأجل خمسة أعوام.



وتتناول تغريدات ترامب الأكثر تحريكًا للسوق قضايا التجارة، وبدرجة أقل السياسة النقدية، وتتصدرها كلمات "الصين" و"مليار" و"منتجات" و"دولارات" و"رسوم جمركية" و"تجارة".



ورغم أن التغريدات المحركة للسوق قد تكون في ازدياد، فإنه خلال الأشهر الأخيرة، اجتذبت تلك التغريدات إعجابات وإعادة تغريد أقل من تصريحات أخرى مزامنة لها، حسبما خلص إليه المحللون.



وأشار المحللون في جيه.بي مورجان، إلى أنه في حين أن تحليلهم الحالي يقتصر على أسعار الفائدة الأمريكية فإنه يمكن تعميمه بسهولة ليشمل أسواق الأسهم والعملات.



وبشكل منفصل، وجد المحللون في سيتي جروب أن نطاقًا واسعًا من أزواج العملات سجل تقلبات أعلى من المتوقع في غضون ساعة من بث تغريدات لترامب.



فقد تراجع الدولار الأمريكي -الذي أثارت قوته في الآونة الأخيرة مقابل عملات رئيسية الكثير من حنق الرئيس- أمام اليورو والين الياباني في رد فعل هو الأبرز على تغريدات الرئيس عن العملة، حسبما ذكره محللو سيتي جروب في مذكرة يوم الجمعة.