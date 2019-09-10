جهاز مدينة بدر: جاهزون لاستقبال موظفى العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن المدينة مقبلة على مرحلة جديده بالتعاون مع مجلس الأمناء، حيث يجرى تنظيم قافلة طبية، بالإضافة إلى تشغيل أقسام جديدة بمستشفى الـ 100سرير.



وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، أنه من ضمن أعمال التطوير داخل المدينة، تشغيل خطوط سير نقل داخلي وخارجي جديدة، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء "التوك توتك" بناء على قرار رئيس الوزراء.



وأعلن "مندور" أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطوير نظام الزراعة والتخضير، والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى إقامة موظفي العاصمة الجديدة وسكان الروبيكي، هذا إلى جانب تشغيل المرحلة الأولى من محطة الكهرباء، وكذلك محطة المياه الجديدة.