صدور كتاب "شرك المال والأزمات.. رؤية قرآنية بديلة" لـ محمد سلمان

صدر حديثا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ كتاب جديد للباحث محمد سلمان غانم٬ بعنوان "شرك المال والأزمات.. رؤية قرآنية بديلة". ويشير في مقدمته إلى: "أن الأزمات الخانقة والمتكررة للنظام المالي الإمبريالي، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بل والروحية، إنما هي حصيلة تراكمات لهذا النظام منذ الحرب العالمية الثانية، وأبرز معالمها اللصوصية الدولية للغرب المالي، وفي مقدمته أمريكا.



فمن تحللها من التزاماتها في النظام النقدي العالمي، وسياسات الخصخصة التي تفرض على العالم الثالث، تارة بالقوة العسكرية وتارة بالابتزاز السياسي، والعولمة والقطبية الأحادية، ثم خلق التوترات والحروب باسم الفوضى الخلاقة، والعودة إلى الاحتلال المباشر لبعض الدول، وفرض الهيمنة على دول أخرى.



والكتاب الحالي يتتبع مصادر الأزمات من منظور القرآن الكريم ومنهج الاقتصاد السياسي تحت عنوان: "شرك المال والأزمات ـ رؤية قرآنية بديلة" بدلًا من ماركسية، وهي الرؤية المغيّبة عن أنظار العالم من قبل أسياد المال والرقاب ومجرمي الحرب والإرهاب."