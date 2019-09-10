السعودية تواصل تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالى

قالت وزارة المالية السعودية في تعليقها على تقديرات صندوق النقد الدولي، نتفق مع تقديرات الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ولكن تختلف مع بعض التقديرات الأخرى الواردة، مثل عجز الميزانية للعام الجاري والسنوات التالية لها.



وشددت الوزارة على تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.



وأشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة للسعودية 2019 الصادر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي، بالتقدم الذي أحرزته السعودية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف لدعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل.



وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: "يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي مجددًا التقدم الملموس الذي تحرزه السعودية نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، ولا سيما المتعلقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب".



وأوضح أن "غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للسعودية عام 2019 تتوافق مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي".



وقال التقرير إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة السعودية شملت قطاعات: الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.