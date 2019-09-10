صور.. حفل ختام الملتقى الأفريقى الأول بحضور وزير الشباب بأسوان

انطلقت فاعليات الاحتفالية الختامية، لملتقى الشباب الإفريقى الأول فى أسوان، المقام تحت شعار "أفريقيا تجمعنا"، بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان.



يأتى ذلك بمشاركة حوالى 27 دولة أفريقية، وفى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أسوان عاصمة للشباب الأفريقى.



وبدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى للفاعليات التى تمت خلال أيام الملتقى الرياضى الأفريقى الأول.



وتضمن برنامج الملتقى الرياضى الشباب الإفريقى الأول فى أسوان، المقام تحت شعار "أفريقيا تجمعنا''، العديد من الفاعليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى زيارة عدد من الأماكن الأثرية والسياحية فى أسوان التى من أبرزها متحفى النوبة والنيل، والقرية النوبة، وذلك على مدار 5 أيام.