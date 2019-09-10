وزير الطاقة السعودى يطلع على مشروعات كهرباء دبى

اطلع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال زيارته منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، بالمعرض المصاحب للدورة الـ24 لمؤتمر الطاقة العالمي، بصفتها الراعي المضيف للمؤتمر، على أبرز مبادرات ومشروعات وبرامج الهيئة الهادفة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز الابتكار في مختلف عملياتها التشغيلية.



واستمع الوزير السعودي لشروحات قدمها سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، حول تلك المبادرات؛ ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5،000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.



وسيسهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا، وتوفير آلاف من فرص العمل في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.



وأوضح أن الهيئة اعتمدت نموذج المنتج المستقل "IPP" في مشاريع المجمع لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال هذا النموذج حصلت الهيئة على أدنى الأسعار العالمية لأربع مرات.



وتضم منصة الهيئة مبادرة "الشاحن الأخضر" لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية؛ ومبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة، وربط الأنظمة بشبكة الهيئة.



وتعرض الهيئة نموذجًا لمحطة الشبكة الذكية التي تسلط الضوء على نموذج المدينة الذكية من خلال 3 مفاهيم أو أنظمة المكتب الذكي والمبنى الذكي والمصنع الذكي.