"ملامح بين التنوع والتجانس".. ندوة بالتحرير لاونج اليوم

يفتتح في الخامسة من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ بمعهد التحرير لاونج بمقره الكائن في شارع البستان بوسط البلد٬ معرض ملامح للفنان السوداني مظفر موسى حنيطير٬ بعنوان "ملامح" والذي استوحى فكرته من التنوع العرقي الكبير الذي يتمتع به السودان. ورغم أن البعض يعتقد أن أصل الشعب السوداني واحد، إلا أن الحقيقة الأصل العربي والإفريقي واختلاف القبائل في السودان٬ هو الذي خلق تواجد لملامح مختلفة لا تعد ولا تحصى.



ومن خلال لوحات معرض "ملامح" سيتم عرض عدد من الصور للملامح السودانية المختلفة، وهدف المعرض هو التعريف بأهمية الصورة في مخاطبة فكر ووجدان الإنسان؛ ورغبةً في تعزيز ثقافة الصورة لدورها في إثراء خيال الشعوب. هذا وتعقد قبل افتتاح المعرض ندوة تحت عنوان: "ملامح بين التنوع والتجانس".