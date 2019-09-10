وول ستريت تغلق مستقرة مع تراجع التكنولوجيا

أغلقت الأسهم الأمريكية مستقرة، الإثنين، حيث أبطلت خسائر في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية أثر التوقعات المتزايدة لإجراءات تحفيز اقتصادي من البنوك المركزية في أنحاء العالم.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38.05 نقطة بما يعادل 0.14% ليصل إلى 26835.51 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.28 نقطة أو 0.01% ليسجل 2978.43 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 15.64 نقطة أو 0.19% إلى 8087.44 نقطة.



فتحت بورصة وول ستريت، الإثنين، على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، إذ عززت بيانات اقتصادية عالمية متباينة توقعات بتبني بنوك مركزية من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي سياسات تحفيز نقدي.



وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 68.77 نقطة أو 0.26% إلى 26866.23 نقطة.



وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.72 نقطة أو 0.33% إلى 2988.43 نقطة.



وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 27.84 نقطة أو 0.34% إلى 8130.91 نقطة.