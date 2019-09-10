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رياضة

أحمد حسن يعترف باقتراب راموس من تحطيم رقمه القياسى

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:21 ص
جريدة الدستور
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اعترف أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق باقتراب سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا من تحطيم رقمه القياسي في عدد المباريات الدولية.

ويحمل أحمد حسن حاليا لقب عميد لاعبي العالم برصيد 184 مباراة دولية ويأتي راموس خلفه بـ167 مباراة دولية.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "حق مشروع لراموس بكل تأكيد فمثلما نجحت في الوصول لهذا الرقم فمن الوارد أن يصل لاعب آخر، فهي سنة الحياة فراموس يجتهد ويستحق ذلك".

وأضاف: "تصريحات راموس برغبته في تخطي رقمي منطقية فيتبقى له 17 مباراة دولية لتجاوز رقمي وهو رقم ليس بالكبير".

وتابع: "كان من الممكن أن أصل للمباراة رقم 200 دوليا ولكن حين تولى بوب برادلي وزكي عبدالفتاح تدريب منتخب مصر كانت لديهما وجهة نظر بعدم وجودي مع الفريق رغم أنني كنت لاعبا أساسيا في الزمالك".

وواصل: "كان هناك تعنت ضدي من جانب الجهاز الفني بسبب اتهامه لي بأنني أقوم بالسيطرة على اللاعبين وقوي الشخصية، فبرادلي لعب 37 مباراة وشاركت في 7 منها فقط".

وأوضح عن إمكانية توليه منصبا في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر: "إذا احتاج المنتخب لي فأنا جاهز بغض النظر عن المنصب فهو أمر يشرفني بكل تأكيد، وفي حالة اختيارهم لشخص أفضل من وجهة نظرهم فسندعمه".

وأتم عن المدرب: "بعيدا عن أسماء المرشحين لتدريب المنتخب فيجب أن يكون المدرب القادم لديه الشخصية القوية والسيطرة والقدرة على التعامل مع اللاعبين، فالمرحلة المقبلة ستكون صعبة للغاية والجيل الحالي يحتاج إلى التعامل بشكل مختلف".

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