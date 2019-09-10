"القيعى": من الوارد فشل جوارديولا إذا درب الأهلى

أكد عدلي القيعي، مستشار لجنة التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أنه من الوارد فشل الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي إذا قام بتدريب القلعة الحمراء.



وقال "القيعي"، في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد أي ضمانة لنجاح أي مدرب في العالم، فإذا جلبت بيب جوارديولا للأهلي فقد لا ينجح مع النادي".



وعن اختيار السويسري رينيه فايلر لتدريب الأهلي أضاف: "تواجدت خارج البلاد وقت تولي فايلر تدريب الأهلي، واستوقفني ذلك الاختيار، وكان هناك بعض الغموض بالنسبة لي".



وتابع: "لكنني استقبلت بعض ردود الأفعال غير المنطقية على الإطلاق؛ لأن التقييم كان على حسب الانطباع فقط".



وواصل: "الشخص يضع صورة معينة أمامه، وإذا جاء القرار غير مطابق لتلك الصورة فيبدأ بتوجيه النقد ومحاسبة الآخرين".



وأتم: "لكن ما يجعلني مطمئنا تجاه فايلر هو ما فعله في المؤتمر الصحفي، فلم يكن (بيّاعًا) لما يطلبه الجماهير وتحدث بمنطقية وربط البطولات باللاعبين".



وكان الأهلي أعلن تعاقده مع فايلر المدرب السابق لأندية أندرلخت البلجيكي، ونورنبيرج الألماني، ولوزيرن السويسري لتدريب الفريق، لخلافة الأوروجواياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته مؤخرًا بعد توديع بطولة كأس مصر من دور الـ16 عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة "1-0".