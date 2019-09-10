دى بروين يتوهج بـ3 تمريرات حاسمة فى نصف ساعة ساحرة

شهدت مباراة اسكتلندا وبلجيكا، في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، تألقًا لافتًا للنظر للبلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.



وقاد دي بروين منتخب "الشياطين الحمر" لاكتساح نظيره الاسكتلندي على ملعبه ووسط جماهيره برباعية دون رد، ليحافظ على صدارته للمجموعة التاسعة محققًا العلامة الكاملة (18 نقطة من 6 مباريات).



دي بروين تكفل بتقديم الهدايا لزملائه، وذلك بصناعة الأهداف الثلاثة الأولى في أقل من نصف ساعة، وتحديدًا بين الدقيقتين 9 و32 من الشوط الأول.



وصنع دي بروين الهدف الأول في الدقيقة 9 لروميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 24 وسجله توماس فيرمايلين مدافع فيسيل كوبي الياباني، ثم الثالث في الدقيقة 32 وسجله توبي ألديرفيلد مدافع توتنهام، قبل أن يسجل بنفسه آخر أهداف فريقه في الدقيقة 82.



وأكمل دي بروين انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي، والتي بدأها مع مانشستر سيتي الذي شارك معه في 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الدرع الخيرية، سجل خلالها هدفًا وصنع 5 أخرى.



يذكر أن دي بروين أصبح أسرع لاعب في تاريخ البريمييرليج يصنع 50 هدفًا بالمسابقة، وذلك خلال 123 مباراة فقط متفوقًا على الألماني مسعود أوزيل الذي وصل إلى هذا الرقم مع أرسنال خلال 141 مباراة.