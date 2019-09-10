نيابة حلوان ترسل عينة من مخدر الباركينول للمعمل الجنائى لفحصها

أمرت نيابة حلوان الجزئية بإرسال عينة من 30 قرصا من مخدر الباركينول، تم ضبطها بحوزة عاطل بدائرة القسم، إلى المعمل الكيماوي بالقاهرة لفحصها وإعداد تقرير عنها.



وكشفت تحقيقات النيابة ورود معلومات لقسم شرطة حلوان، تفيد قيام "فؤاد. ع" وشهرته أبو هشيمة، 38 سنة، عاطل، مقيم بكفر العلو، بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها بدائرة القسم بهدف الكسب الغير مشروع منها وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة سجائر داخلها 30 قرص باركينول، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار وترويج المواد المخدرة بدائرة القسم والكسب الغير مشروع منها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.