اليوم.. "لغة القرآن الكريم" حلقة نقاشية بمعهد الدراسات الشرقية

تعقد في الخامسة والنصف من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ بالمعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية٬ بمقره الكائن بميدان الجيش باب الشعرية٬ حلقة علمية نقاشية٬ تحت عنوان "كلمة توضيحيّة حول لغة القرآن الكريم وإعرابه"، والتي يحاضر فيها كل من الدكتور عبدالحكيم راضي، أستاذ الأدب العربيّ والنقد الأدبيّ والبلاغة بكلّيّة الآداب بجامعة القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة، والدكتور چون درويل، مدير المعهد الدومينيكيّ، وباحث في تاريخ النحو العربيّ.



وبحسب الشاعر "عبده وازن": كان للقرآن الكريم الفضل الكبير في توحيد اللغة العربية وصونها وحفظها على تقادم الأزمان، وقد وسّع أرجاءها وأشبعها تليينًا وتهذيبًا كما يُقال، من خلال بلاغته المعجزة وبيانه الممتنع، وكان الكلام في وجوه إعجاز القرآن "واجبًا شرعيًا"، كما يعبّر مصطفى صــادق الرافعي في تصدّيه لهذا الإعجاز، بل "من فروض الكفاية".



وكان "الجرجاني"، في صدارة العلماء والنحاة الذين انبروا لإجلاء ملامح هذا الإعجاز انـطلاقًا من اعتقاده أن القرآن كـان على حدّ من الفصاحة "تقصر عنه قوى البشر ومنتــهيًا الى غاية لا يُطمح إليها بالفكر"، وقد تناول في مستهل كتابه الشهير "دلائل الإعجاز" المزايا التي ظـهرت في نظم القرآن والخصائص التي وردت في سياق لفظه وبدائع آيه ومقاطعــها و"مجاري ألفاظها ومواقعها".



يذكر أن المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية٬ تأسس منذ أكثر من 50 عامًا بيد الرهبنة الدومينيكية عند طلب الكنيسة الكاثوليكية، ويتكوّن من مجموعة الأساتذة والباحثين الّذين يريدون أن يشجّعوا تفاهمًا أفضل بين المسيحيين والمسلمين.