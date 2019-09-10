ثنائية بابل تقود هولندا للفوز على إستونيا

سجل رايان بابل هدفين لينتزع منتخب هولندا انتصارًا مريحًا بنتيجة "4- صفر" على إستونيا، ضمن المجموعة الثالثة من تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020، أمس الإثنين.



وأضاف ممفيس ديباي الهدف الثالث بشكل رائع محرزًا هدفه الدولي رقم 50، وسجل جورجينيو فينالدوم الهدف الرابع قبل النهاية، ليحقق المنتخب الهولندي انتصارين متتاليين تحت قيادة المدرب رونالد كومان لأول مرة، وذلك عقب الفوز على ألمانيا "4-2"، يوم الجمعة الماضي.



وظلت هولندا متراجعة بفارق ثلاث نقاط خلف أول فريقين في المجموعة وهما ألمانيا وأيرلندا الشمالية، ولكل منهما 12 نقطة، وتملك هولندا مباراة مؤجلة.



ومنيت إستونيا بالهزيمة الخامسة على التوالي في التصفيات.