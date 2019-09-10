غياب جونسون عن اجتماع بروكسل المزمع بشأن "بريكست"

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الاثنين، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يذهب إلى بروكسل في 17 أكتوبر للتفاوض حول تأجيل البريكست.



وفي وقت سابق، أكد جونسون، أنه لا يخشى محاولات أعضاء مجلس العموم عرقلة "بريكست" دون اتفاق، ما يمهد الساحة لمواجهة مع البرلمان بعد أن أقر تشريعًا يطالبه بتأجيل الخروج ما لم يتوصل إلى اتفاق جديد.



كما طالب رئيس الوزراء البريطاني النواب إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر، بعدما صوّت مجلس العموم مؤيدًا إرجاء موعد بريكست.



وكان جونسون، دعا إلى تعليق البرلمان الشهر الماضي في خطوة وصفها المعارضون بأنها محاولة لتهميش أعضاء البرلمان في الوقت الذي يحاول فيه إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر سواء باتفاق أو دون اتفاق.



وفي أحدث محطات الخلاف حول بريكست، وافقت الملكة إليزابيث بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق.