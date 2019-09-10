النيابة تأمر بسرعة التحريات حول مقتل شاب على يد مسجل خطر بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، باستعجال التحريات الأمنية حول واقعة قيام مسجل بقتل شاب تصادف مرورة أثناء نشوب مشاجرة بمنطقة عين شمس



تفاصيل الواقعة المأساوية بدأت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها وصول شاب مصاب إلى أحد المستشفيات وتوفي متأثرًا بإصابته.



بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه "مصطفى. م" 23 سنة، عامل، كان في زيارة لأقاربه ونشبت مشاجرة بين عائلتين بالشارع، فطعنه أحد المشاركين في المشاجرة بسكين في فخذه، وتم تحديد المتهم ويدعى "إبراهيم" وضبطه.



وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.