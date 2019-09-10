السبت.. انطلاق المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بمنارة القاهرة الجديدة

أعلن المؤتمر الوطني للشباب عن انطلاق نسخته الثامنة، السبت الموافق 14 سبتمبر، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك من الشباب، ويضم شبابًا من البرنامج الرئاسي والجامعات والسياسيين والمهندسين العاملين في المشروعات القومية، والأطباء ورجال الأعمال.



وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين أخريين، التي تعتبر الأهم من ناحية التفاعل والتأثير والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعي العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد.



و سيتم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإليكتروني Askthepresident.net



وبدأ المؤتمر الوطني للشباب كفرصة للحوار، وتعرف أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، عقب إطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦، حيث كانت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في جامعة القاهرة في يوليو ٢٠١٨، لتنعقد النسخة الجديدة من المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة في السبت المقبل.



و ساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَ منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها: تنفيذ ملتقى الشباب العربي الإفريقي.



كما كان من توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.