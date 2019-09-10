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عالم

رئيس وزراء بريطانيا: لن أطلب إرجاءً جديدًا لـ"بريكست"

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:06 ص
جريدة الدستور
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أنه لن يطلب إرجاء جديدًا من أجل خروج بلاده من "بريكست"، على الرّغم من قانون أقرّه البرلمان ويلزمه بذلك.

وقال جونسون للنواب: "لن أطلب تأجيلًا إضافيًا" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرّر في 31 أكتوبر القادم".

جاء ذلك على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التنفيذ، الإثنين، يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا قد وافقت، الإثنين، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق.

والخطوة التي تعرف باسم "الموافقة الملكية"، تعني فعليًا موافقة الملكة رسميًا على القانون الذي أقره البرلمان البريطاني، الأسبوع الماضي، رغم معارضة الحكومة.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد قال في وقت سابق إن رئيس الوزراء لن يذهب إلى بروكسل في 17 أكتوبر للتفاوض حول تأجيل البريكست.

وكان جونسون دعا إلى تعليق البرلمان الشهر الماضي في خطوة وصفها المعارضون بأنها محاولة لتهميش أعضاء البرلمان في الوقت الذي يحاول فيه إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدون اتفاق.

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