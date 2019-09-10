التحالف العربى يسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء اليمنية باتجاه السعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وإسقاط الطائرة المعادية بالمجال الجوي اليمني فوق محافظة صعدة، مضيًفا أن قيادة القوات المشتركة تتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية.



وأكد العقيد المالكي، أن هذه المحاولات البائسة واليائسة من قبل مليشيا الحوثي تعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتعبر عن حالة اليأس لدى مليشيا الحوثي، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي.



وشدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.