انطلاق ورشة قصص غير محكية بجزويت الأسكندرية.. اليوم

بعنوان "قصص غير محكية" تنطلق في الرابعة من بعد عصر، اليوم الثلاثاء٬ فعاليات ورشة للحكى٬ بمركز جزويت الأسكندرية.



الورشة لقاء يجمع الشباب السكندري لعمل تدريبات تهدف إلى الدخول في نقاشات حول تنظيم أفضل لحياتهم ولمجتمعهم عن طريق إدماج الوسائل الرقميّة كمؤدّي آخر بجانب الممثّلين. ويعمل الفريق بصورة متجانسة عند استخدام وسائل تكنولوجيّة حديثة بالمسرح.



ويشارك في الورشة فرقة "منوال" المسرحيّة مقرّها لبنان، وتهدف إلى خلق بيئة ثقافيّة تمكّن كلّ شخص من التعبير عن نفسه في جوّ من الحرّيّة وبطرق فنيّة متنوّعة، قدّمت العديد من عروضها الفنيّة في لبنان، مصر، تونس، أوغندا، رواندا، وإيطاليا.



والفنان "جاد"حاصل على دبلومة الدراسات العليا في الفنون الدراميّة من الجامعة اللبنانيّة عام 2009. وفي سبيل إيجاد وسائل فنيّة للتعبير أسّس فرقة منوال المسرحيّة عام 2014، وإلى جانب خبرته في تنشيط ورش المسرح طوّر قواعد إخراجيّة معاصرة بإضافة الوسائل الرقميّة كمكوّن إساسيّ على خشبة المسرح، ومن خلالها يظهر الواقع الافتراضي، والحقيقيّ والرابط بينهما.