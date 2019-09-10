معلومة قانونية.. تعرف على حالات سقوط حضانة الأم لطفلها

تقدم "الدستور" بعض المعلومات القانونية، لتبسيط سير الإجراءات على المواطنين، تخفيفًا عن كاهل القضاء، وفي هذا الإطار تعرف على حالات إسقاط حضانة الأم لطفلها.



قال حسني عامر، المحامي المختص في قانون الأحوال الشخصية، إن الحالات التي تسقط فيها حضانة الأم لطفلها قانونًا هي إذا كانت الأم مجنونة أو معتوهة، أو كانت مريضة بمرض معدي، وإذا كانت الأم صغيره غير رشيدة، أو كانت عاجزة عن رعايه الطفل (ليست أمينة عليه).



وأضاف "عامر"، أن كل هذه الحالات تكون بتقدير القاضي، مشيرًا إلى أن من له حق الحضانة الأم، ثم والدة الأم، ثم والدة الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، وكذلك للنساء وإن عَلَو.