"سجين فى قصره".. كتاب يروى الأيام الأخيرة فى حياة صدام حسين

صدرت حديثًا عن الدار العربية للعلوم ناشرون، الترجمة العربية لكتاب "سجين في قصره"، وبعنوان فرعي: صدام حسين حراسه الأمريكيين ومالم يسجله التاريخ، من تأليف ويل باردينوربر.



وبحسب الناشر، فإن في هذا الكتاب: نرى صورة مقربة عن الرئيس صدام حسين، صورة مفاجئة لا يمكن رؤيتها إلا بعد سبر غور شخصيته التي قام بها الجنود الإثني عشر٬ الذين أوكلت اليهم مهمة حراسته والذين يروون قصة الأشهر الأخيرة التي أمضوها مع الرئيس داخل قصره ومقر محاكمته، والأيام والساعات التي سبقت الإعدام.



يشار إلي أن حكم الإعدام كان قد نفذ في صدام حسين٬ فجر يوم السبت 30 ديسمبر 2006 في بغداد الموافق لأول أيام عيد الأضحى، ولقد تمت عملية الإعدام في مقر الشعبة الخامسة في منطقة الكاظمية.



دفن صدام حسين بمسقط رأسه بالعوجة في محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت، حيث قامت القوات الأمريكية بتسليم جثمانه لعشيرته من المحافظة ودفن فيما يعرف حاليًا بضريح صدام حسين، وأقام أهله وأقاربه عليه مجالس العزاء بما فيهم ابنته رغد صدام حسين التي قامت بتأبينه في الأردن حيث تسكن.