نيابة مصر الجديدة ترسل عينة من أدوية مهربة للمعمل الجنائى

أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية تحت إشراف أحمد عز الدين المحامي العام، بإرسال عينة من أدوية مهربة جمركيًا ضبطت بحوزة صاحب صيدلية للمعمل الجنائي لفحصها، في واقعة تحقيق النيابة مع صاحب صيدلية ضبط بحوزته 11 ألف عبوة دواء مهربة جمركيًا.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين مفاده ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لحيازته 432 صنف أدوية مختلفة مهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة بإجمالي 11285 عبوة قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.