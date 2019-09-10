أحمد أبو خنيجر بضيافة مختبر سرديات الأسكندرية.. الليلة

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، لقاءًا مفتوح مع الكاتب الكبير أحمد أبو خنيجر، حول مجموعته القصصية، والتي فاز عنها بجائزة ساويرس لكبار الأدباء "مشاهد عابرة لرجل وحيد"، بقاعة أوديتوريوم.



ويناقش المجموعة كلًا من: الدكتور محمد عبدالحميد خليفة، ميرفت ياسين، فيما يدير اللقاء منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



مجموعة "مشاهد عابرة لرجل وحيد" كانت قد صدرت عن سلسلة أصوات أدبية، والتي تصدرها هيئة قصور الثقافة، والمجموعة تضم ما بين شعرية القص والأسلوب المرهف والرسم الدقيق المتأني للمشاهد العابرة.



يشار إلي أن "أبو خنيجر" سبق وصدرت له أعمال: العمة أخت الرجال٬ كتاب الحكايات٬ فتنة الصحراء٬ خور الجمال٬ في رحاب الصحراء٬ نجع السلعوة٬ جر الرباب وغيرها.