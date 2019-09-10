وزير الخارجية العراقى يلتقى عددًا من النُخب المصرية والعربية بالقاهرة

التقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم عددًا من النخب المصرية والعربية في صالون الحضارات بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء، بحضور وزراء خارجية مصريين سابقين، وأمناء عامين مساعدين في جامعة الدول العربية، ولفيف من كبار الأكاديميين والكتاب والصحفيين.



وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن حكومة بلاده برئاسة عادل عبد المهدي وضعت في أولوياتها تقديم الخدمات وتطوير البُنى التحتية، مشيرًا الى أن السياسة الخارجية للحكومة ركزت على دول الجوار والحوار معها لحلحلة الخلافات، وتمتين العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عمق العراق العربي.



ولفت إلى أن، اللقاءات العراقية المصرية الاردنية تعد نواة مهمة لتفاعل العراق عربيًا، منوهًا إلى الأهمية الكبيرة للأنبوب النفطي الذي سيربط البصرة بالعقبة.



وأضاف أن، العراق يسعى إلى تطوير علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بسبب دوره المهم في التحالف الدولي ضد الإرهاب، موضحًا أن، العراق يتجه الى تطوير اقتصاده الزراعي، وتنمية القطاع الخاص والصناعي والمصرفي، والسعي للتغلب على مشاكل البطالة، وبناء الثقة والتواصل مع دول الجوار عن طريق إبرام مذكرات التفاهم.